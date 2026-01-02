¡Atención usuarios de SAETA! Desde el lunes cambian recorridos por obras en la RN51

A partir del lunes 5 de enero, varias líneas del transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos habituales debido a trabajos que se realizarán sobre la Ruta Nacional 51, en el sector de acceso a la zona de San Luis.

La empresa SAETA informó que los cambios serán provisorios y afectarán tanto el ingreso como el egreso hacia la ciudad, por lo que se solicita a los usuarios tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

Líneas afectadas

Quijano

La Silleta

8A

Encón

5 Troncal Circunvalación Oeste

Recorridos alternativos

Líneas Quijano, La Silleta, 8A y Encón

Sentido hacia la ciudad: circularán por avenida Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste de Circunvalación y retomarán luego su recorrido habitual por avenida Banchick.

Sentido hacia Quijano: el trayecto será por avenida Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y nuevamente avenida Banchick, para continuar con el recorrido normal.



Línea 5 Troncal Circunvalación Oeste

Hacia zona Colón: desde la Circunvalación bajará a la colectora cruzando la Ruta Nacional 51 hasta una nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Luego continuará por la colectora hasta el paso bajo nivel, a la altura de la Ruta Provincial 95, donde retomará su recorrido habitual.

Desde SAETA señalaron que mientras duren las obras habrá señalización especial y paradas provisorias, e insistieron en la importancia de respetar las indicaciones para evitar demoras e inconvenientes.