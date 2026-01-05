Del paraguas al protector solar: Así estará el tiempo esta semana en Salta

Salta atravesará una semana marcada por la inestabilidad climática, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas entre lunes y viernes, temperaturas agradables a cálidas y una mejoría hacia el fin de semana, según el pronóstico extendido.

Durante los primeros días, las condiciones serán variables. Este lunes se espera una jornada con máxima de 25°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40%, especialmente durante la mañana. El viento será moderado.

El martes presentará un leve ascenso de temperatura, con una máxima de 28°C y baja probabilidad de lluvias durante el día, aunque podrían registrarse chaparrones hacia la noche. El miércoles continuará con tiempo inestable, con tormentas aisladas, temperaturas similares y una mínima que rondará los 18°C.

Para el jueves y viernes, el panorama no variará demasiado: se mantendrán las probabilidades de lluvia, con máximas que oscilarán entre los 25 y 26°C, humedad elevada y vientos leves. Las tormentas serían de carácter aislado y más probables en horas de la tarde y noche.

La mejoría llegará el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo se esperan jornadas mayormente soleadas, sin lluvias y con un marcado ascenso de la temperatura, que podría alcanzar los 31°C el domingo, anticipando condiciones plenamente veraniegas.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones durante los episodios de tormenta y prever el aumento del calor hacia el cierre de la semana.