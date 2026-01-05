La temporada de lluvia de enero podría superar cifras históricas

El comienzo del 2026 se vino con pura lluvia, algo que se vio durante todo el fin de semana con precipitaciones que provocaron serias consecuencias a gran parte de Salta.

Con tan solo 5 días de enero precipitaron 50 mm, cuando la media mensual suele alcanzar los 197.1 mm, según comentó a InformateSalta el meteorólogo Edgardo Escobar.

Si bien todavía no se alcanzó el número, las cifras son altas, algo que se espera se mantenga en los próximos meses: “Los pronósticos trimestrales indican que las precipitaciones tendrían que estar por arriba de los valores medios, arriba de los 197 mm”.

Para este lunes y martes la probabilidad de precipitaciones disminuye en comparación a los días anteriores, esperando lluvias para zona de cordillera oriental, Valles Calchaquíes, parte de la Puna: “Se pueden esperar lluvias porque el Alta Boliviana va a tener actividad en esa zona con vientos del sector suroeste van a entrar por el sur porque está más en el Océano Pacífico”.

Las precipitaciones volverían en miércoles a Salta, con probabilidad de tormentas para la tarde y noche, prestando atención al anuncio de alerta meteorológica. El jueves por la madrugada, mañana y noche también se esperan tormentas mientras que el viernes se presentarían por la noche.

En relación a enero del 2025, este 2026 las precipitaciones fueron superiores por 12 mm, ya que durante el año anterior en los primeros cinco días tan solo llovieron 38 mm, mostrando una crecida en comparación a este nuevo año.