Hay tres detenidos por el homicidio de un joven en barrio Solidaridad

Un nuevo hecho de violencia sacudió al barrio Solidaridad durante las primeras horas del jueves 1 de enero. Un joven de 25 años perdió la vida luego de ser herido en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación judicial.

Por el crimen, tres personas mayores de edad, entre ellas una mujer, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Santiago López Soto, quien trabaja para esclarecer cómo se produjo el ataque que terminó con la muerte del joven.

De acuerdo a la información oficial, la víctima fue gravemente herida durante la madrugada y, ante la urgencia de la situación, fue trasladada por vecinos hasta el hospital Papa Francisco. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras tomar intervención en el caso, el fiscal López Soto dispuso el inmediato trabajo del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó las tareas de rigor en el lugar del hecho. Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa de la muerte.

En el marco de la investigación, efectivos policiales lograron identificar a tres personas mayores de edad como presuntos involucrados en el homicidio. Con la correspondiente orden del Juzgado de Garantías en feria, se procedió a la detención de los sospechosos, quienes permanecen alojados a la espera de las actuaciones judiciales.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la audiencia de imputación de los detenidos se realizará este viernes en sede fiscal, instancia en la que se les comunicará formalmente el delito que se les atribuye y las pruebas reunidas hasta el momento.

El fiscal López Soto señaló además que se encuentran en plena ejecución todas las medidas investigativas pertinentes a cargo de la Unidad de Investigación UGAP, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido, establecer las responsabilidades penales y avanzar en el total esclarecimiento del hecho que volvió a encender la alarma por la violencia en la zona sudeste de la ciudad.