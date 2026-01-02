Dolor y despedidas tras la identificación del joven asesinado en barrio Solidaridad

La muerte de Juan Augusto Rivera, de 26 años en B° Solidaridad, tiño de sangre el 1°de Enero de 2026. El joven encontró la muerte en manos de un hombre que sería la actual pareja de su ex.

Según trascendió en la intersección de Cedolini y Fortín Punta de Agua, los hombres mantuvieron una discusión y fue en ese momento que uno de ellos agredió con arma blanca al otro, causándole la muerte.

Con el correr de las horas se supo que Rivera y el supuesto atacante, estarían vinculados por una mujer, con la cual la víctima tiene un hijo en común.

Trascendido el caso y en manos de la Justicia, se logró la detención de tres personas.

Mucho dolor

Familiares, amigos y la comunidad en general se vieron conmovidos por esta trágica muerte, sentimiento que se dejó ver a través de redes sociales, como lo hizo una amiga, quien definió a Juan Augusto como una persona cariñosa y compañera.

“Todavía no caigo… ¿por qué a vos? El que siempre estaba pendiente de todos, el que me cuidaba, el que me sacaba sonrisas todos los días" expresa la joven presa de la impotencia, publicó De Frente Salta.