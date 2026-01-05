Esta noche llegan los Reyes ¿Cómo se los espera?

Este lunes por la noche, en distintos puntos del país, muchas familias argentinas mantienen viva la tradición de esperar la llegada de los Reyes Magos, una costumbre que se celebra cada 6 de enero y que especialmente entusiasma a los más chicos.

Según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar llegan durante la madrugada para dejar regalos, siempre y cuando encuentren todo preparado.

¿Qué se pone para esperar a los Reyes?

Antes de irse a dormir, los niños suelen dejar:

Los zapatos limpios, cerca del arbolito de Navidad

Un recipiente con agua para los camellos, ya que vienen de un largo viaje

Pasto o pasto seco, como alimento para los animales

En algunas casas, algo dulce o una cartita para los Reyes

Más allá de los obsequios, el Día de Reyes representa un momento de ilusión, encuentro familiar y tradición, que se transmite de generación en generación y mantiene viva la magia de la infancia.