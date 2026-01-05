Magia de Reyes en el Teleférico: 600 niños viajarán gratis y recibirán golosinas

Mañana tendrá lugar una fecha muy importante para los pequeños, ya que los Reyes Magos llegarán a visitarlos y como todos los años varias actividades se llevarán adelante para festejar esta fecha.

El Teleférico tendrá su participación especial para Reyes, donde los primeros 600 chicos tendrán su pasaje gratis acompañado de una bolsita de golosinas para disfrutar en el paseo.

Esto lo comentó a InformateSalta el titular del Teleférico de Salta, Ángel Causarano, quien señaló que además de este agasajo, en la cima del Teleférico habrá payasos y pinta caritas para un día especial.

Consultado por la temporada de verano, dijo que los turistas se acercan al Teleférico como destino indiscutible dentro de la agenda salteña: “Hemos tenido bastante movimiento estos días, lástima que a la tarde el clima no nos acompañó”.

Precios de ticket:

Salteño $10.000.

Nacionales $20.000.

Internacionales $25.000.

Niños hasta 12 años pagan la mitad al igual que jubilados.

al igual que jubilados. Estudiantes cuentan con promociones.

“La temporada pasada tuvimos récord de visitantes con más de 400.000 tickets vendidos, el 2025 fue un año muy bueno, esperemos este año superar” finalizó Causarano.