La UNSa desmintió el abandono de los perros en el predio, reciben atención incluso en verano

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) aclaró que los perros que habitan el predio universitario reciben atención y cuidados de manera continua, incluso durante el receso de verano, y desmintió versiones que circularon en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre un presunto abandono de animales.

La casa de estudios informó que los canes cuentan con refugio adecuado, protección ante las lluvias, agua potable y alimentación diaria, condiciones que se mantienen garantizadas durante todo el año.

Desde la UNSa explicaron que estas tareas son llevadas adelante por personal que permanece en funciones durante el período de receso, conforme a la organización prevista por la institución. Asimismo, señalaron que es falso que los animales hayan desaparecido, se encuentren sin alimento o en situación de riesgo, y remarcaron que el estado de bienestar puede constatarse mediante registros fotográficos.

La Universidad aclaró que la no renovación de ciertos contratos responde exclusivamente a evaluaciones internas por incumplimientos contractuales y que dichas medidas no guardan relación con la atención de los animales, la cual se encuentra debidamente cubierta.

Finalmente, la UNSa reafirmó su compromiso sostenido con el bienestar animal, asumido desde el inicio de la actual gestión. Como ejemplo, se mencionó que perritos conocidos del campus, como La Porota, Firulais y La Gringa, continúan siendo atendidos con normalidad por el personal universitario.