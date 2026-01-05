Conmoción en Tartagal: Salvó a una mujer del agua pero él se ahogó y falleció

La comunidad de Tartagal se encuentra sumida en un profundo dolor tras la muerte de hombre, quien perdió la vida en el paraje Virgen de la Peña, luego que se habría ahogado al momento que intentaba salvar a otra persona que se encontraba buscando refresco al calor. ¿Qué pasó?

El trágico suceso ocurrió durante la tarde en el sector conocido como "El Chorro", en la quebrada de Yariguarenda, sitio conocido en la zona donde familias que buscan alivio a las altas temperaturas. Según versiones extraoficiales, la emergencia se desató cuando una mujer comenzó a ahogarse en el agua, situación que llevó al hombre a arrojarse para asistirla.

Si bien logró rescatar a la mujer y ponerla a salvo, lamentablemente él no pudo salir de la corriente y falleció en el lugar.

Personal policial y equipos de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona tras recibir el alerta, aunque a su arribo ya no pudieron hacer nada por salvar al hombre. Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles del hecho, acontecido el pasado 2 de enero, mientras reiteran a la población la necesidad de extremar precauciones en zonas de cascadas y ríos.

Según el medio Diario Inclusión, la víctima es Benito Quevedo, vecino querido en Tartagal y apodado cariñosamente como "Picante", cuyo deceso generó una ola de mensajes de pesar en las redes sociales. Sus allegados lo recordaron como un hombre solidario y apasionado por el fútbol de veteranos, destacando su nobleza hasta el último momento. "Tu partida amigo nos golpeó terriblemente, vecino de todos los días de compartir bromas y gastadas; vuela alto querido amigo hasta que nos volvamos a encontrar", expresaron sus amistades en posteos de despedida.