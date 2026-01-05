¡Canto 4 estará en la última función de Ciudad de Navidad! Un cierre especial por los 60 años

Ciudad de Navidad, una de las representaciones más tradicionales de Salta, tendrá mañana su última función en el barrio Villa Las Rosas, con un cierre especial en el marco de los 60 años del espectáculo, que incluirá la participación del grupo Canto 4.

Así lo confirmó a InformateSalta Oscar Romero, presidente del Centro Vecinal de Villa Las Rosas, quien explicó que la programación se vio afectada por las lluvias durante el fin de semana. “La última función que hicimos fue el día sábado, pero faltando 20 minutos para terminar se largó la lluvia. Por eso le pedimos a la gente que conserve el ticket para poder completar la función hoy”, señaló.

"Los chicos de Canto 4 van a interpretar en vivo la parte de los Reyes Magos"

El domingo no hubo función debido a las condiciones climáticas, mientras que este lunes podrán ingresar quienes tenían entrada del sábado, junto con el público que adquiera su ticket en el día. La función comienza a las 21:30 hs y tiene una duración aproximada de una hora y diez minutos.

Las entradas cuestan $5.000 y se venden desde las 19:30 en la boletería, ubicada en calles Lirios y Magnolias, frente a la plaza del barrio.

Romero destacó además que, como cada año, la puesta en escena cuenta con la participación de la Caballería de la Policía de la Provincia, cuyos efectivos, vestidos de romanos, intervienen en dos momentos clave de la obra.

El cierre de esta edición aniversario tendrá un condimento especial. “Para la última función van a estar los chicos de Canto Cuatro. Ellos van a interpretar en vivo la parte de los Reyes Magos, donde normalmente va grabada la cinta. Entran cantando el villancico y también cierran la obra con el Credo”, explicó.

Sobre la concurrencia, el referente vecinal reconoció que no fue la esperada debido al clima, aunque se mostró optimista de cara al cierre. “Venimos de un año difícil, pero hay que saber afrontar estas situaciones. Ojalá hoy y mañana tengamos buen tiempo para terminar esta temporada”, expresó.

De esta manera, Ciudad de Navidad se despide hasta el próximo año, reafirmando su lugar como una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas de la capital salteña.