Muerte de Federico Villagra: Según el informe del CIF, los golpes no habrían sido determinantes

Federico Villagra es un joven oriundo de Aguaray que perdió la vida por lo que se suponía era la consecuencia de golpes fuertes que le habrían provocado los sospechosos.

Después de 10 días de internación y tras intervenciones quirúrgicas, falleció dejando a su familia y a la sociedad conmovida por la noticia.

Según el informe del CIF que dió a conocer El Tribuno, Federico no presentaría golpes que hayan sido determinantes para su fallecimiento.

Según se indicó, el deceso se habría producido como consecuencia de una sepsis generalizada, lo que podría dar lugar a otra investigación por posible mala praxis.

“El cadáver de Villagra no presenta signos de violencia, ni de defensa y el examen externo solo presenta injurias correspondientes a intervenciones médicas. En el examen interno se constatan lesiones equimóticas en cráneo, abdomen e intestino. Estas lesiones no tienen la magnitud suficiente para causar el deceso”.

En el mismo informe afirman que la muerte de Federico se produjo por falla multiorgánica por sepsis.

Gonzalo Maidana, abogado de uno de los detenidos, sostuvo que nunca existió una agresión en banda y que nunca fue privado de su libertad, y que el fallecimiento de Federico se produjo como consecuencia de una sepsis y no una golpiza: “Si a una persona la agreden cuatro hombres, por lo menos debería presentar golpes en el rostro. Pero eso no surge del informe del CIF ni de la historia clínica”.

El abogado penalista comentó, según su conocimiento, que su defendido y otro de los detenidos llegaron al after donde consumieron bebidas alcohólicas, en ese lugar discutió su defendido con Federico tras lo cual se reconciliaron, saliendo los tres sujetos a conseguir más bebidas alcohólicas.

En el transcurso, se detuvieron en un lugar donde tuvo lugar otro altercado entre Federico y otro de los detenidos, interviniendo uno de ellos reprochándole que le estaba pegando a un hombre de 54 años: “Se intercambian algunos manotazos y Ortega reconoce haberle dado una trompada en el estómago. Luego deciden retirarse y dejar a Federico en ese lugar”.

Los sujetos se dirigieron a denunciar la pelea en la comisaria donde no les habrían tomando la denuncia posiblemente por su estado de ebriedad, dijo el letrado, a lo que agregó que no intervinieron otras personas y que a uno de los detenidos lo fueron a buscar a un taller, asegurando testigos que estuvo con ellos el día de la presunta agresión. Mientras que el prófugo sería una persona con un grado notorio de discapacidad, finalizó.