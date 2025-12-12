Caso Federico Villagra: Hay tres detenidos imputados por el homicidio del joven en Aguaray

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de manera provisional a tres hombres como coautores del delito de homicidio simple.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que los acusados continúen detenidos mientras se realizan distintas medidas para esclarecer el hecho.

El caso se remonta al 23 de noviembre, cuando un joven fue hallado gravemente herido sobre el ripio de la avenida Celso Testa, en la localidad de Aguaray, antes de la intersección con avenida Mariano Moreno.

La víctima fue auxiliada y trasladada primero al hospital local, luego al hospital de Tartagal y finalmente al nosocomio de Orán, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

A partir de la denuncia realizada por la madre del joven, la Fiscalía Penal de Salvador Mazza inició una investigación que permitió identificar a los sospechosos. Los tres hombres fueron detenidos e imputados inicialmente como coautores del delito de lesiones agravadas, en banda.

Debido a la gravedad del hecho, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Posteriormente, tras el fallecimiento de la víctima, la calificación legal fue modificada y la acusación se agravó a homicidio simple.

La investigación continúa en curso, mientras la Fiscalía avanza con las medidas dispuestas para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los imputados.