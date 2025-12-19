Tras el asesinato de un joven músico en Aguaray, ¿puede haber más detenidos?

La localidad de Aguaray fue sacudida por la trágica noticia del fallecimiento de Federico Villagra, el joven que permaneció en terapia intensiva durante más de diez días a raíz de una violenta agresión sufrida el 23 de noviembre. Ahora, el caso tomó otro rumbo luego de la intervención de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Norte para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

Al respecto, Gonzalo Vega, el fiscal de Graves Atentados, brindó detalles sobre el estado actual de la investigación y explicó que el expediente fue remitido a su unidad debido a la gravedad del cuadro que presentaba la víctima antes de su deceso, iniciando así un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad y una ronda de testimoniales para reconstruir minuciosamente lo sucedido aquella madrugada, buscando llevar certezas a la familia.

Según dijo a El Tribuno, actualmente existen tres hombres detenidos y un cuarto sospechoso que permanece en calidad de prófugo, todos imputados bajo la calificación de homicidio tras el fallecimiento del músico. El fiscal aclaró que los acusados ya estaban privados de su libertad por la fiscalía anterior, pero el cambio de carátula fue inmediato al producirse el trágico desenlace: "Venían con la calificación de lesiones que lógicamente cambió a homicidio con el fallecimiento de Federico Villagra", precisó.

Sobre el informe preliminar del CIF, el cual indicó que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, aclaró que la autopsia se realizó 15 días después del ataque y, para saldar dudas, la justicia ordenó conformar una junta médica que analizará las historias clínicas de los tres hospitales donde fue atendido el joven. "Queremos explicar muy bien para que se entienda y no se generen confusiones; todo esto lleva un proceso y hay que hacer un análisis exhaustivo", señaló el fiscal.

El fiscal no descartó que el número de imputados pueda incrementarse a medida que avancen los estudios anatomopatológicos y se incorporen nuevas declaraciones al legajo judicial. "En el transcurso de la investigación puede surgir que otras personas que ahora no están vinculadas a la causa puedan tener responsabilidad en el hecho", advirtió el funcionario, dejando abierta la puerta a nuevos procedimientos si los análisis globales de la junta médica revelan la participación de terceros.

Finalmente, se recordó que la justicia cuenta con un plazo inicial de cuatro meses para la investigación, con posibilidad de prórroga según la complejidad que presenten los análisis técnicos solicitados. Mientras continúa la búsqueda del cuarto sospechoso, el fiscal pidió cautela informativa para proteger el éxito de las pericias que definirán el futuro de los detenidos y el cumplimiento del castigo que la familia de Villagra exige ante la pérdida del joven músico.

La investigación se apoya ahora en pericias sobre celulares y el análisis de registros fílmicos para determinar qué hizo cada una de las personas implicadas.