Baja importante: En 2024/2025 se confirmaron solo 26 casos de dengue en Salta

Desde el Gobierno provincial dieron a conocer los datos epidemiológicos en relación al periodo 2024/2025, registrando una baja importante en relación al periodo anterior.

Durante el 2023/2024 se registraron 26.000 casos de dengue, mientras que en 2024/2025 solo se confirmaron 26 casos positivos, reflejando el impacto de las medidas implementadas.

“La clave está en anticiparse y sostener el trabajo territorial junto a los municipios” dijo el secretario de Salud, Martín Monerris.

En este sentido, se firmó un convenio de cooperación entre el Ejecutivo provincial y municipios del norte salteño para reforzar las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, de cara a la temporada de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti.

Dentro de los municipios se encuentran Aguas Blancas Colonia Santa Rosa, Embarcación, Pichanal, Rivadavia Banda Norte, Santa Victoria Este, General Ballivián, General Mosconi, Orán, Rivadavia Banda Sur, Tartagal, Urundel e Hipólito Yrigoyen, los cuales presentan mayor riesgo epidemiológico.

El plan contempla vigilancia epidemiológica permanente, detección y bloqueo de casos febriles, capacitación técnica de agentes sanitarios y municipales, operativos de limpieza y la provisión de insumo esenciales como reactivos para diagnostico y repelentes destinados a los centros de salud. Uno de los ejes centrales del acuerdo es la entrega del biolarvicida BTI (Bacillus thuringiensis israelensis), un insumo biológico de alta eficacia que elimina larvas sin impacto ambiental.

El secretario del Interior, Javier Diez Villa, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “La articulación entre la Provincia y los municipios es fundamental para implementar políticas públicas eficaces, especialmente en materia de salud”, afirmó.

El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, subrayó el rol de los gobiernos locales en la estrategia sanitaria: “Los municipios somos parte activa de este trabajo y los resultados obtenidos el año pasado confirman la importancia de sostener estas acciones”, expresó.

Medidas de prevención para el dengue: