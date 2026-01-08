¿Vacaciones de verano en Paso de la Patria? Cuánto necesita una familia tipo salteña

Paso de la Patria se posiciona como uno de los destinos más elegidos por las familias salteñas durante el verano. Con playas sobre el río Paraná y una amplia oferta de casas con pileta, muchos comienzan a planificar las vacaciones y a hacer números. ¿Cuánto cuesta hoy viajar desde Salta y alojarse una semana en este destino correntino?

Según un relevamiento realizado en Booking.com para una estadía de siete noches para dos adultos y dos niños, los valores presentan una amplia variación según el tipo de alojamiento y la ubicación.

Las opciones más económicas comienzan alrededor de los $450.000, en casas o cabañas sencillas. En un rango intermedio, muy elegido por familias, aparecen casas completas con pileta y dos o tres dormitorios, con precios que van desde los $750.000 hasta $1.100.000 por semana.

En el segmento más alto, las casas de mayor categoría, con más comodidades y cercanas a la playa, pueden superar los $1.700.000, llegando en algunos casos a los $2.000.000.

Viaje en auto: Distancia y gasto estimado

De acuerdo con los datos de la plataforma Ruta0, el trayecto desde Salta capital hasta Paso de la Patria es de aproximadamente 896 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de 11 horas.

El consumo promedio ronda los 90 litros de combustible, lo que representa un gasto cercano a los $170.000, según el tipo de vehículo y el precio vigente del combustible.

Sumando el alojamiento y el viaje en auto, una familia tipo necesita hoy entre $620.000 y más de $2.100.000 para pasar una semana en Paso de la Patria, sin contemplar gastos adicionales como comidas, salidas, peajes o actividades recreativas.