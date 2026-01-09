¿En auto o colectivo? Cuánto cuesta ir a Metán desde Salta para el FestiMiel 2026

Con el FestiMiel como uno de los eventos más convocantes del sur provincial, muchos salteños comienzan a planificar cómo llegar a San José de Metán y cuánto cuesta el viaje, tanto en colectivo como en vehículo particular.

En colectivo de larga distancia

Según los valores vigentes de empresas que cubren el tramo Salta–Metán, el pasaje solo ida tiene un costo aproximado de:

Servicio semicama: desde $21.000 por persona

por persona Servicio cama: desde $23.400 por persona

El tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 50 minutos, con salidas desde la ciudad de Salta y llegada directa a Metán. Estos valores corresponden a pasajes individuales por tramo y pueden variar según disponibilidad y tipo de servicio.

En auto particular

De acuerdo a la estimación de la plataforma Ruta0, el trayecto entre Salta y Metán es de aproximadamente 145 kilómetros, con un tiempo de viaje cercano a 1 hora y 48 minutos.

El consumo estimado es de 14 litros de combustible, lo que representa un gasto aproximado de $26.468 en nafta para el viaje de ida, dependiendo del tipo de combustible y el precio vigente al momento de viajar.

Viajar en auto puede resultar más conveniente si se comparte el gasto entre varias personas, mientras que el colectivo sigue siendo una opción práctica para quienes prefieren evitar manejar y llegar directamente al destino.