¿Querés viajar por Salta? Mirá los precios del tren a Güemes y Quijano

Nada mejor en vacaciones que contar con precios accesibles para poder viajar y disfrutar de un paseo, y qué mejor que hacerlo en la bella Salta.

Uno de los medios más accesibles son los trenes, es que aparte de permitir viajar en familia, se puede disfrutar de los paisajes únicos que ofrece la provincia y en especial los que se pueden ver en la ruta a Güemes y Campo Quijano.

Por esto, el servicio regional de Trenes Argentinos que conecta Salta-Güemes y Salta-Campo Quijano es muy demandado en esta época.

Tren Salta-Güemes opera con el siguiente esquema: Lunes a viernes: un solo servicio con retorno, sale a las 12:30 hs., llega a las 14:05 hs. y regresa a las 14:30 hs. Hay salidas a las 19:30 hs. y 20:45 hs. pero sin retorno. Sábados: funciona el servicio de las 12:30 hs. sin retorno.

Es necesario contar con una reserva obligatoria de 24 horas de anticipación y puede gestionarse en trenesargentinos.gob.ar o de manera presencial un día antes con DNI de los viajantes, donde se entregará un código QR. El viaje dura aproximadamente una hora y media, fuente FM Aries.

El servicio Salta-Campo Quijano opera de lunes a viernes a las 16 hs. con un único servicio diario y sin retorno. No requiere de reserva, pero se recomienda presentarse una hora antes.

Precios

Boleto a Güemes: $1.000 por persona y abonan desde los 4 años.

por persona y abonan desde los 4 años. Boleto a Campo Quijano: $600 en efectivo.

Formas de pago: