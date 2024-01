A quién le gusta más el sexo oral, ¿al hombre o a la mujer?

El sexo oral es una de las principales rutas a la intimidad en la que cada vez hay menos prejuicios para el disfrute. Hombre y mujer por igual buscan sacar el máximo provecho de un encuentro y parece que los roles dejaron de ser 'como eran'.

"La mujer está totalmente liberada, y hay una gran tendencia a tomar el poder. El sexo oral es una prueba de ello, ya que se han permitido disfrutarlo, dejó de ser una práctica sólo para satisfacer al hombre", dijo a Infobae Mariela Tesler, especialista en pareja y sexualidad.

Y efectivamente, ellas lo hacen más. Un estudio realizado por la Universidad del Pacífico y London School of Hygiene and Tropical Medicine aseguró que las mujeres jóvenes son más propensas a practicar sexo oral que los hombres, incluso si ellos no quieren.

Esto refleja que la entrega de sexo oral entre los géneros no es equilibrado. El estudio también mostró que la decisión de las mujeres de no recibir sexo oral fue motivada por la percepción negativa que tienen los hombres sobre los genitales femeninos.

Es por eso que en su lugar, trataron de hacer del sexo oral algo agradable para ellas. "Se advierte un gran cambio de roles en el sexo, en donde el hombre se relaja y la mujer toma todo el poder. Es bueno descubrirse, desarmar los estereotipos y ver qué resulta de todo esto", agregó Tesler.

La investigación publicada en el Journal of Sex Research destacó que los hombres jóvenes tienen más prejuicios por los genitales femeninos y muchas veces han tildado el acto como "de mal gusto".

Ruth Lewis, sociólogo de la Universidad del Pacífico y co-autor del estudio, dijo que entre sus conclusiones se advierte una necesidad "urgente" de brindar educación sexual para enseñar a los jóvenes y sobre todo para que sepan sobre las infecciones de transmisión.

Entre las más comunes enfermedades que pueden ser transmitidas a través del sexo oral, hay que destacar al virus del papiloma humano, VIH, herpes, gonorrea, clamidia y sífilis.

"Estamos en una etapa de exploración que se da en todas las etapas y en donde se ve a una mujer más segura, más decidida, sin prejuicios y con ganas de disfrutar igual, o más, que los hombres", concluyó Tesler.