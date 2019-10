Leiva: "Nadie me va a contar cómo vive la gente en los barrios”

"Si hablamos de obras que se necesitan en los barrios, soy testigo en persona de lo que atraviesan los vecinos. Estuve en barrio 1° de Mayo cuando se inundaron y sigo viendo la preocupación que tienen ante la llegada de las lluvias. Temen perder lo que consiguieron con trabajo y sacrificio" dijo el candidato.

Además, Leiva remarcó que "la experiencia de haber vivido toda mi vida en Salta me hace ser conocedor de la realidad, esa es una ventaja para saber lo que hay que hacer y con la que no cuentan otros candidatos". Agregó que "son los vecinos quienes establecen correctamente prioridades".







El postulante a jefe comunal recordó lo que prometió en el lanzamiento de su campaña. "Quiero llevar igualdad a los barrios más postergados. No porque suene bonito prometer obras sino porque conozco en profundidad las necesidades. En Floresta, dije que quiero ser intendente para generar soluciones. Caminé miles de veces esas calles, no sólo en campaña. Las camino desde hace años, aun sin haber tenido un cargo público. A mí no me la cuentan, aunque otros tocan de oído".