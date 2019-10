Jimena Salas: Califican como “una burla” las novedades del caso

Ayer a las 21, Sergio Vargas, acusado del homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por el precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario de Jimena Salas, fue notificado de una audiencia con los fiscales que investigan el caso. Hoy le comunicaron una ampliación de los fundamentos de la acusación en su contra.

InformateSalta dialogó con su abogado, Luciano Romano, quien explicó: “No se hizo una ampliación de la imputación, como informó el Ministerio Público Fiscal, sino una ampliación de los fundamentos de la segunda modificación de la imputación”.

Sergio Vargas

En ese sentido aseguró que le pareció una burla. “Esto es una jugada anticipada de la fiscalía porque nosotros hemos solicitado informes psicológicos y sociales para pedir la libertad condicional y de forma subsidiaria la domiciliaria”.

Relató que durante la audiencia se les informó que las pericias al celular de Vargas arrojaron que “la línea está registrada desde el 2015, y al 2017 el chip fue ubicado en varios celulares pero manteniendo la titularidad, algo que me parece irrelevante, hoy es normal eso, los celulares son descartables, eso no te convierte en un delincuente”. “También dijeron que el día del homicidio de Jimena, Vargas llamó a un familiar desde esa zona, me parece absurdo ese planteo cuando su familiar ni siquiera está vinculado al caso”.

Luciano Romano, abogado

Respecto a los nuevos testimoniales que se tomaron se informó que una vecina de la cuadra de enfrente a Jimena relató que ese día “hombre le ofreció sandalias y ante la negativa de comprar, le preguntó si conocía otra familia para ofrecerlas porque eran para niños y vio que fue a la casa de Jimena a tocar las manos pero no vio si ella salió”.

El segundo testigo dijo que al mediodía un hombre con un perro le tocó la puerta y le preguntó si “el animal era suyo, al recibir una respuesta negativa, le preguntaron si no sabían si era de algún vecino pero la testigo tampoco reconoció al animal. A los siete minutos de que estos se fueron volvieron a tocarle la puerta, cuando abrió era Vargas ofreciendo las sandalias. Es ahí donde la fiscalía quiere hacer vinculaciones, pero la realidad es que nadie los vio juntos ni vio nada sospechoso”.







Romano sostiene la inocencia del hombre y asegura que su cliente “aquel día que estaba intentando vender su mercadería ni siquiera vio a estos hombres con el perro. Hay una intención caprichosa de vincularlo en el caso y es de la fiscalía y la procuración”.

Sostuvo que ante las novedades son conscientes de que son pocas las posibilidades de lograr un sobreseimiento antes de llegar al juicio oral, “mi cliente sabe que es esta será un dura pelea la realidad es que lo mantienen detenido, pero no tienen al autor material, nunca lograron decir quién mató a Jimena Salas”.