Sin solución a sus reclamos, Andes no volará por 10 días

Juan Pablo Armanino, delegado regional aeronáutico, informó de la medida que se tomó por falta de respuestas a la deuda del gobierno de Chubut y del gobierno nacional. Aducen que la empresa hoy no ni pagar el combustible.

El conflicto en Andes Líneas Aéreas no encuentra una solución y motivó a la decisión de no operar en el país durante 10 días. “Lamentablemente sin solución a la deuda de 280 millones que debe el gobierno de Chubut y sin respuesta de el gobierno nacional la empresa hoy no puede ni pagar el combustible. Mañana ya se cumples 5 meses sin que cobren sus trabajadores y la deuda del aguinaldo de julio,” explicó por su parte Juan Pablo Armanino, delegado regional aeronáutico.

El 17 de octubre pasado, los aeronavegantes afectados habían anunciado un paro el que después fue desestimado por una conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo y autoridades nacionales.

Un par de semanas después, y sin haber recibido una respuesta favorable, se ven obligados a endurecer las medidas de fuerzas.