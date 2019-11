Alberto Fernández se reunirá con los 10 empresarios mexicanos más importantes

Luego ofrecerá una conferencia de prensa en un salón de las mismas instalaciones, para después partir a encontrarse con el empresario multimillonario Carlos Slim. Después de la comida con Slim, el mandatario electo tiene en su agenda acudir a una cena en la que participarán 10 de los más importantes empresarios mexicanos. Según colaboradores cercanos, la cena la organizó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de México.

Entre los hombres de negocios que se especula podrían participar en la cena, además de Slim y Romo, estarían: José Antonio Fernández Carbajal dueño de FEMSA; Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México; Alberto Baillères González de Grupo Bal; Armando Garza Sada de Alfa; Carlos y Patrick Slim Domit Empresas de América Móvil y Grupo Carso; Daniel Servitje del Grupo Bimbo; Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca; y Rogelio Zambrano Lozano de Cemex.

Salvador Rivas Aceves, doctor en Ciencias en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, charló en exclusiva con Infobae México , y analizó las posibles razones por las cuales el próximo presidente de Argentina, Alberto Fernández, estaría buscando inversiones mexicanas.

A consideración de Rivas Aceves, Argentina está entrando en una crisis derivada del modelo económico y político que se implementó en los últimos años, y es por eso que está buscando inversiones.

“Argentina está entrando en una crisis económica derivada principalmente del modelo económico y político que viene ejecutando 10 años más o menos, entonces hay una recesión económica muy fuerte en Argentina y eso es lo que está ocurriendo, como la actividad económica no esta siendo tal elevada, están buscando inversiones”, dijo el especialista.







Al preguntarle por qué Fernández habría escogido a México como el primer país en visitar, ya en su calidad de presidente electo, y reunirse con importantes empresarios mexicanos, incluido el magnate Carlos Slim, dijo que ambos países están pasando por momentos similares, como el cambio de gobierno y la implementación de nuevos modelos económicos, y de alguna manera una alianza económica sería benéfica para las dos naciones.

“El ambiente que se vive en Argentina no es el más propicio para las inversiones, de la misma forma, por ejemplo en que ocurre ahora con nuestro país, el cambio de gobierno, la implementación de un nuevo modelo económico y la austeridad en el gasto de gobierno genera frenos en la inversión, es la misma consecuencia, aunque con diferentes causas lo que esta ocurriendo en Argentina”.

“Entonces no cualquier país estaría dispuesto a invertir en Argentina, por el ambiente de inseguridad, por la incertidumbre, etc etc, entonces pues una de las razones por las cuales están acá con nosotros, ambos países están en una situación muy similar y ambos países se podían beneficiar si hubiese inversión mutua, esa es una de las principales razones”, consideró el doctor en Economía.

El experto en temas sobre crecimiento económico indicó que muy probablemente las inversiones mutuas que se pudieran realizar entre México y Argentina son las de infraestructura, ya que son las menos riesgosas en comparación con inversiones de producción.

“Por lo general las inversiones más seguras o las que tienen menos riesgos son las inversiones de infraestructura, las que son a mediano y a largo plazo, que no requieren del mercado interno para poderse realizar, requieren más bien de un marco regulatorio o de alguna participación, incluso, publica del gobierno de Argentina y del gobierno de México también. Las inversiones en infraestructura son las más factibles".







“No asÍ las inversiones productivas, por ejemplo una planta armadora, una planta para producir un bien o generar algún servicio, ese tipo de inversión si es más riesgosa porque si depende del mercado interno, depende de los consumidores. Entonces yo creo que si se realiza un convenio entre ambos países, el acuerdo que se realizaría será de inversión de infraestructura, eso es lo que creo que va a ocurrir", indicó Rivas Aceves.

El especialista no considera que las similitudes en cuestión de ideología política, entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, sean las razones por las cuales se quieran buscar vínculos comerciales entre ambos países. Sino se debe a una coincidencia y sobre todo por los cambios económicos que están pasando en todo el mundo.

“No encuentro algún indicador o algún comentario, o incluso en los programas de política económica a nivel gubernamental, no encuentro similitudes en el modelo, más bien creo que fue coincidencia por el momento que estamos pasando, y de hecho no es exclusivo de México o de Argentina o de Venezuela, la recesión económica esta apunto de estallar a nivel global."

"Europa ha disminuido su actividad industrial, Alemania ya se declaró en recesión técnica, Estados Unidos también ha caído, derivado de muchas cosas, la guerra comercial, del brexit, cambios en los modelos, o sea en términos generales la recesión económica esta por entrar, este ciclo económico ya duró 11 años, la última crisis fue en el 2008, y en promedio, siempre tendríamos ciclos a nivel internacional con duración de 8 años, y en México de 6, entonces 11 años ya son muchísimos.

Considera normal estos cambios y esta búsqueda de oportunidades contracíclicas de las economías que están ocurriendo en todo el mundo.

“Es muy normal que se tenga que cambiar de ciclo en el corto o el mediano a plazo, yo creo que esa es la razón por la cual las economías están en búsqueda de oportunidades contracíclicas, porque justo ahorita estamos cayendo en la recesión, no creo que tenga que ver con una coincidencia en la ideológica o política, yo creo que eso es más bien una casualidad”.







A consideración del especialista en asuntos económicos, la diversificación de mercados es una buena medida ante el nuevo panorama mundial.

“Pero me parece que es una buena medida y me parece que es lo más normal, es un ejemplo que ha puesto de manera muy clara la economía china, diversificar los mercados, me parece que la nueva tendencia a partir de la guerra comercial ha sido justo buscar otras ventanas de oportunidad y esa tendencia se va a mantener de ahora en adelante, es decir, economías que no tengan la capacidad de comerciar en otras latitudes, se quedarán fuera de la jugada”, manifestó el doctor en Economía Salvador Rivas Aceves.