Día Mundial de la Diabetes, conocé la incasable labor de la asociación salteña PANDIS

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concientización más importante del año en lo que respecta a esta enfermedad. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.

En Salta, numerosas organismos de salud trabaja en la prevención y en la asistencia de diabetes, una de ella es PANDIS. La asociación salteña nació en los año 90 cuando la hija de 3 años de su actual presidenta, Maritza Ortega, fue diagnosticada con diabetes tipo 1. En diálogo con InformateSalta, Maritza recordó que en aquel momento los avances eran pocos o nulos y menos aún el conocimiento de la gente.

Bajo este panorama, fue que así que haciendo los tratamientos en el hospital Materno Infantil conoció a otros papás y siendo un grupo de 5 guiados por la doctora Gloria Montagna de Freijo iniciaron con talleres, charlas y desde ahí no pararon.

"Un día nos dijo vamos a hacer un pequeño tallercito para que ustedes vayan sabiendo y vamos aprendiendo de lo que es la Diabetes. Ese pequeño tallercito una vez al año hizo que después al año siguiente lo volvamos a repetir, entre nosotros. De ahí fuimos aprendiendo pero nunca nos imaginamos en lo que se iba a convertir, es más antes ni nos llamábamos PANDIS" contó orgullosa Maritza a InformateSalta.











De esta manera, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, PANDIS celebra que la medicina haya avanzando tanto en el uso de la insulina, su composición o derivados, como así también en el diagnóstico que ha dejado de ser tan invasivo. Este año el lema "Diabetes y Familia" busca que el paciente sea acompañado indefectiblemente en este camino, dejando de lado el miedo y haciendo primar la dedicaicón y el estilo de vida saludable.

Más de 20 de años caminando...

Estos años para PANDIS han sido de logros tras logros. Actualmente, son miembros de la Comisión de Proyectos Comunitarios del Colegio de Médicos de Salta. Trabajan en Capital e Interior hace 5 años. Además son miembros y socios de la Federación Argentina de Diabetes y cuentan con el apoyo de la Sociedad Argentina de Diabetes NOA.







Su crecimiento y entendimiento en la materia hoy los lleva a trabajar en forma interdisciplinaria con todas las instituciones de Salud de Salta capital y 23 en el Interior. “Tenemos representantes de la salud o sea profesionales, más de 86 profesionales en 23 localidades del Interior e incluso Jujuy. Todos estamos bajo un mismo lema, con un mismo ideal” remarcó.

PANDIS no busca lucrar por eso se han conformado como asociación sin fines de lucro. Han elaborado reglamentos que entre todas las cosas la más importante es el "respeto" al tratamiento individual y no se expone a los pacientes. "En nuestra página en nuestro Facebook no hay chicos poniéndose la insulina, haciéndose test de glucosa. Se protege la identidad del paciente" agregó Maritza Ortega.







Durante este largo camino, han aprendido que si bien hay que llegar con la información a cada comunidad, también saben es importante brindarle asistencia personalizada a los pacientes, porque no todos se deben tratar igual. “No es lo mismo una comunidad Wichí como alguien de San Antonio de los Cobres, de los Valles o de la Ciudad, son situaciones totalmente distintas” manifestó a InformateSalta.

PANDIS se destaca por contar con un Comisión Asesora Científica compuesto por profesionales que es único y lo distingue. Si querés informarte a cerca del trabajo de la Asociación de Padres de Adolescentes y Niños con Diabéticos de Salta podes ingresar a su página Web www.grupopandis.org







Actividades

Este jueves 14 de noviembre desarrollarán múltiples actividades en toda la provincia. Capital tendrá la iluminación del Cabildo Histórico, además Jornadas en la UNSa entre otras. Todas iniciarán en la mañana y se extenderán por algunas horas.