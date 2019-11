Otra vez, el regreso a Salta desde Vaqueros fue una pesadilla

La larga fila de autos estuvo demorada hasta pasadas las 22 horas. Es un problema de cada verano, y no hay una solución a la vista. Mientras tanto, quienes deben transitar necesitan armarse de paciencia extrema.

No es nada nuevo. Cada vez que hay un fin de semana de calor, o un feriado, miles de salteños eligen la zona del Río Wierna, La Caldera, la pileta de La Calderilla o el dique Campo Alegre, para pasar una tarde agradable y en lo posible, refrescándose en el agua.

Se trata de una de las zonas cercanas a Salta más lindas, con un río que tiene agua y que ofrece campings, piletas, río o dique, es decir una oferta variada a la hora de pasar el calor sofocante como el del día de ayer.

Pero claro, a la hora de la vuelta empieza el caos. Porque cuando comienza a perderse el sol, alrededor de las 19 horas, todos emprenden el regreso a Salta y la fila de autos se extiende por kilómetros.

El cuello de botella es el puente del Río Vaqueros, que ocasiona que la fila de autos atraviese todo Vaqueros y llegue hasta más allá del puente del Río Wierna. Una fila continua de automóviles que avanza a paso de hombre y agota la paciencia de todos. Para colmo, cada vez que se apuesta la Policía Vial en el lugar, empeora la situación, en vez de agilizar el tránsito.

Hasta que no se haga un nuevo paso, no habrá solución, y dicha obra no está en los planes de nadie, y nadie se hace cargo de este drama.