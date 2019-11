El incendio en primera persona: “Me acuerdo haber visto un río de fuego que me alcanzó”

Mientras la Policía busca al menos a tres desaparecidos dentro del Ingenio La Esperanza tras el voraz incendio que se cobró la vida de seis personas y dejó a otros gravemente heridos, Miguel Rodríguez, uno de los sobrevivientes contó lo que sucedió dentro del predio ubicado a tres kilómetros de San Pedro de Jujuy.

En medio del pánico y desesperación recuerda la hazaña que tuvo que hacer para escapar, suerte que no corrieron sus amigos y compañeros de trabajo. “Me subí rápido a una montaña de cal, de ahí logre subir a una escalera y treparme a un fierro. De ahí salté para afuera y corrí al canal y me metí para apagarme el fuego las piernas. Tenía prendido fuego las piernas”.

Contó que con él había al menos 10 personas más, pero reconoció no saber qué pasó con ellos, “yo fui el único que salto la pared para hacerlo más rápido. No vi a nadie más. Sé que un par escaparon por una ventana, pero habían tres que estaban en el mismo lugar que yo y no sé qué les pasó. Me dijeron que uno de los que estaba conmigo está quemado en un 80%. Nadie se comunicó conmigo, ni la empresa, nadie”.

Tras denunciar que nadie de la empresa ni de la RT se comunicó con él reflexionó, “la venta del ingenio fue para peor, la gente necesitaba mucho el trabajo y se quedaron, pero nada mejoró” y concluyó “ya habían pasado roturas o explosiones mínimas de otros tachos, pero por suerte no pasó nada malo antes que esto” finalizó.