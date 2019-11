Orán: Colombianos pagarían hasta $500 mil para contraer matrimonio y lograr la residencia

Al igual que ocurre en Estados Unidos, muchos colombianos que ingresan de manera ilegal al país por la liberada frontera Aguas Blanca – Bermejo, buscan contraer matrimonio para obtener la residencia permanente en nuestro país (green card).

Según informó Radio Güemes de la ciudad de Orán, donde proliferan los ciudadanos de nacionalidad ‘cafetera’, se ofrece una compensación de hasta $ 500.000 e incluso el pago de una mensualidad durante un año a aquellas mujeres que se animen al “negocio”, que les permita solucionar el problema de la radicación en Argentina.

Al respecto, Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta, en diálogo con InformateSalta, explicó que si uno de los integrantes de la pareja es oriundo de Salta, es obligación del organismo permitirles contraer matrimonio, aunque aclaró que deben presentar cierta documentación, como ser la partida de nacimiento. “Tienen que hacer un trámite previo para poder casarse acá”, dijo.

No obstante, señaló que es una práctica que ha ganado adeptos en todo el país y en el mundo. “Si ellos públicamente no nos dicen que se están casando por un beneficio, no tenemos forma nosotros de saberlo, pero bueno pasa con muchas personas a nivel nacional de gente grande que se casó con jóvenes por el tema de la pensión”, comentó.

Finalmente, aclaró que si una pareja de colombianos tiene un hijo en nuestro país, también pueden pedir la residencia permanente. “Al haber nacido en Argentina ya es nacional argentino y los papás pueden pedir la residencia permanente en migraciones por el solo hecho de tener un hijo argentino”, comentó.