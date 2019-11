Alrededor de 2500 docentes primarios serán titularizados en Salta

Tal como lo anticipó a InformateSalta, la ministra de Educación Analía Berruezo, se publicó el decreto que oficializa las titularizaciones de docentes primarios, nivel inicial, de jóvenes y adultos. Bajo las condiciones de la resolución, según el organismo provincial se titularizarán aproximadamente 2.500 cargos interinos.

En el decreto N° 1708 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, la antigüedad mínima quedó establecida en tres años efectivos (y no lectivos) en el nivel. En tanto, se deberá presentar el título docente específico para el cargo y nivel, acreditar aptitud física vigente, poseer concepto profesional no inferior a Bueno y no ser titular en el mismo Nivel con igual titulación. Cabe destacar que estos requisitos son para para el Maestro de Grado, Maestro Celador, Maestro de Nivel Inicial, Maestro Celador del Nivel Inicial con Alternancia e Intinerancia.

“Tenemos 18.000 agentes trabajando en nivel primario, el 70% de los agentes están titularizados en la gestión del doctor Urtubey, hay 4820 docentes internos y esos son los que deberían analizar el decreto, ver si cumplen con la antigüedad establecida por ley y con la normativa vigente” había indicado el ministra de Educación a InformateSalta.

Los casos de titularización en la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos serán para docentes que trabajen en educación no convencional con mayor de 18 años que buscan realizar la primaria y secundaria, por ejemplo, BSPAs, Núcleos Educativos y Centros de Alfabetización.

Centros médicos

Debido a que la presentación de documentación, entre los que se encuentran los estudios para el Apto Psicofísico, para acceder a nombramientos estaba fijada hasta el 6 de diciembre, los centros médicos como Simela, Mas Salud y Consulmet (que cobran entre $2.500 y $6.000) se abarrotaron de docentes, lo que provocó una ola de reclamos que llegaron al Ministerio de Educación, que finalmente decidió extender hasta el 14 de febrero la presentación del certificado, indicó Nuevo Diario.