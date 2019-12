Piden que Lautaro Teruel sea llevado a juicio por dos casos de abuso sexual

El 22 de mayo salió a la luz una gravísima denuncia en contra de Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes de los Nocheros, quien fue acusado de terribles hechos de abuso sexual en perjuicio de una joven que tenía solo 10 años cuando ocurrieron. Meses después una mujer lo denunció junto a otros dos chicos también por violación. Ahora piden llevarlo a juicio.

Desde una celda de la Alcaidía Judicial, luego de que una jueza le rechace un pedido de arresto domiciliario, Lautaro Teruel, esperará ser juzgado por delitos gravísimos. Su nombre y su fotografía fue conocida a nivel nacional, luego de que la propia víctima acceda a hablar con él y grave su confesión.

Las pruebas son contundentes, de su propia boca, asumió el daño causado, pidió perdón y lloró suplicando para que no lo denuncien porque no iba a “aguantar ni un día preso”. La declaración de la víctima no hizo más que confirmar el calvario que vivió siendo solo una niña.







Fue por eso que el fiscal Sergio Federico Obeid lo acusó de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.

Trascendió que la víctima sufrió varios intentos de suicidio, se autolesionó y padeció desórdenes alimenticios por el gravísimo daño ocasionado. Ante semejante situación el fiscal puso todos sus esfuerzos para reunir todas las pruebas necesarias y que sea enjuiciado.

En ese transcurso llegó la segunda denuncia, esta de una mujer mayor de edad quien no sólo señaló a Teruel como el hombre que abusó sexualmente de ella en 2014, sino que también alertó la participación de otros dos hombres, Silvio Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.







Por este caso fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

El Fiscal realizó el requerimiento de juicio tomando en cuenta la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de los imputados y ratificó la calificación provisional otorgada oportunamente.