Moreno asumió como presidente interino del Foro de Intendentes

Con la presencia de los 60 intendentes de la provincia, incluido el capitalino y electo gobernador Gustavo Sáenz, Daniel Moreno, reelecto jefe comunal de Vaqueros, fue elegido por sus pares como presidente interino del Foro de Intendentes en reemplazo de Mario Cuenca, quien dejará la institución tras perder en las últimas elecciones en General Güemes.

Durante la asamblea extraordinaria, que fue presidida por el titular de la Federación Argentina de Municipios, Javier Noguera, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la relación de los municipios con Nación para que todos reciban ayuda. “En este último tiempo Nación no ayudó a todos los municipios, solo a unos cuantos con los que tiene afinidad”, comentó Moreno.

Además se mostró a favor de continuar con la política de descentralización que implementó el gobernador saliente Juan Manuel Urtubey. “Los intendentes manejábamos cinco cuentas, algo que era impensado en la época de Romero”, manifestó.

Cabe destacar que en mayo se realizarán nuevamente elecciones de autoridades con la presencia de los nuevos jefes comunales, según lo establece el estatuto del organismo.

El fin de una era

Moreno se refirió también a la derrota de intendentes históricos. “El electorado es sabio, creo que le hizo muy bien a la democracia, me parece que los cambios son buenísimos, hay que renovarse”, aseveró en FM Aries.

En se marco, dijo estar de acuerdo con el proyecto de ley que busca limitar los mandatos. “Creo que en 8 años se pueden hacer muchas cosas, si querés seguir siendo político, no te quedés siendo intendente toda la vida, podés ayudar de cualquier otro lado”.

Pidió una escuela para políticos

Para finalizar, aseguró que muchos dirigentes no están preparados para los cargos que ocuparán, y aseguró que hace falta una escuela de instrucción en la política. “Hoy hay intendentes que ganaron que no deben tener idea de cómo manejar una intendencia, de cómo hacer un proyecto, no tenemos la escuela formadora de políticos”, dijo.