Alberto por ahora no se muda a la Quinta de Olivos y la primera dama viajó en forma sorpresiva a Italia

A días de la asunción presidencial de Alberto Fernández, su pareja, la primera dama Fabiola Yáñez, viajó a Italia. La noticia la comunicó el propio mandatario a los periodistas que lo esperaban a la salida de su departamento de Puerto Madero, en un breve diálogo que tuvo con ellos antes de subirse al auto que lo llevó a Casa de Gobierno.

El canal TN.com.ar se contactó con dos allegados del Presidente para conocer los motivos del viaje, pero aún no tuvo respuesta.

En el corto contacto que tuvo con la prensa, Fernández explicó que por el momento no se mudará a la residencia de oficial de Olivos, por lo seguirá viviendo en Puerto Madero. "No tengo mucha urgencia, voy de a poco. Tengo toda mi ropa acá, todo acá, me falta llevar todo", explicó el Presidente, que indicó que su perro border collie Dylan ya fue trasladado a la Quinta. "Él no tiene trajes que llevarse", bromeó.

En el plano político, el Presidente, que asumió el martes pasado, descartó que hoy haya una reunión de Gabinete. Por otro lado, confirmó que se reunirá con los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, así como también con el titular del Banco Central Miguel Ángel Pesce. Los encuentros no serán en su despacho, donde trabajan técnicos para arreglar el equipo de aire acondicionado, que está roto y que motivó quejas del propio Presidente.

Fernández llegó a Casa de Gobierno a las 9.50 junto al ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro. Previo a su arribo en la sede del Ejecutivo ya estaban el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Agricultura Luis Basterra, su par de Trabajo Claudio Moroni y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra.