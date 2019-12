Mario Teruel denunció a la víctima de su hijo por extorsión, pero la justicia la desestimó

A una semana de que el fiscal que investiga las denuncias contra Lautaro Teruel por abuso sexual eleve a juicio el caso, salieron a la luz nuevos audios, en esta ocasión se trata de una conversación entre la víctima y su madre, quienes dan a entender que buscaban un reditúo económico por el daño causado. Ante esto Mario Teruel y su esposa Noemí Laspiur las denunciaron por extorsión pero la justicia la desestimó.

En medios nacionales Mario Teruel, vocalista de Los Nocheros, contó haber sufrido una extorsión momentos previos a que se formalice la denuncia, dijo que le pidieron mucho dinero y que él no accedió. En ese contexto dijo que su hijo es inocente.

“Mi hijo fue a pedir perdón por otra cosa, y aprovecharon eso para acusarlo de otra cosa. Es inocente, no es un violador”.

Tras tomar estado público, el fiscal Penal Federico Jovanovics anunció que desestimó la denuncia y la archivó porque no constituye un delito. Fue el propio Ministerio Público Fiscal el que hizo pública la decisión del fiscal respecto a la denuncia presentada por extorsión, chantaje y coacción.







En su escrito dijo que el hecho “dio cuenta de un planteo de peticiones pecuniarias en base a supuestos padecimientos sufridos por la parte denunciada, lo que indica un potencial ejercicio de las acciones legales que cupieren al respecto”.

Entonces, descartó el delito de amenazas y de manera consecuente los de extorsión y coacción, porque el primero requiere el anuncio de un mal concreto, futuro, cierto, serio, grave, injusto, idóneo de carácter ilegítimo que no está obligado a sufrir y que no se trate necesariamente de un ilícito penal, no resultado injusto el ejercicio legítimo de un derecho.

Jovanovics consideró “de ningún modo puede ser considerado constitutivo del delito de extorsión requerir una suma de dinero para no formular denuncia, pues solo se está advirtiendo que se piensa hacer uso de las vías legales”.