Cómo sobrevivir a una cena navideña sin afecciones estomacales

La mesa familiar de Navidad suele ser una interesante combinación de platos muy calóricos, entre variedades de carnes, aderezos, ensaladas, bebidas alcohólicas, postres y pequeñas tentaciones como garrapiñadas, maní, pan dulce, entre otras delicias. Cómo comer bien y no morir en el intento.

InformateSalta dialogó con la nutricionista Daniela Ramírez, quien compartió consejos saludables para preparar la mesa navideña y no pasarla mal la mañana siguiente. La primera recomendación es evitar ayunos prolongados, no estar todo el día sin comer esperando llegar a la cena que sería la comida fuerte.

“El ayuno no es bueno porque uno llega con el estómago vacío por no comer en todo el día y lo que no comimos durante todo el día lo queremos comer en la cena. Hay que tratar que sea un día normal, hacer las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena”, indicó.







Planificar el menú sería lo ideal, no comprar mucho más de la cantidad de comensales que van a participar de la cena. “Un tips a tener en cuenta es no tener toda la comida en la mesa donde cenamos sino en una mesa aparte para que los comensales tengan que levantarse para servirse, de esa manera controlamos un poco más las porciones y la cantidad de veces que nos servimos. Por otro lado, cuando estamos en casa ajena, muchas veces sentimos vergüenza de levantarnos todo el tiempo a servirnos comida, entonces eso ayuda a no excedernos”, señaló la especialista.

Para quienes se sientan tentados con probar un poco de todo, lo ideal es servirse porciones pequeñas en un solo plato y tratar de no repetir. Otra recomendación es servirse una buena parte de ensalada.







Con respecto a las bebidas alcohólicas, lo ideal es ir midiéndose y regulando con agua, por cada copa de vino, uno o dos vasos de agua, esto también dará saciedad. Si es posible, no tomar durante la cena y esperar al momento del brindis. “Tomar durante la cena hace que la comida nos caiga más pesada, mientras más graduación alcohólica, más calorías tendrá la bebida”, dijo Ramírez.

Otra recomendación importante, en ésta época del año donde las temperaturas son altas, es el cuidado de los alimentos y su manipulación. Con las comidas consumimos muchos aderezos y mayonesas que pasan mucho tiempo fuera de la heladera y pueden descomponerse. Es una época donde hay mucha salmonella, hay que tratar de guardar la comida en la heladera apenas terminamos de comer, también las bebidas fermentadas y las ensaladas.







Para la mesa dulce, el desafío será elegir un solo postre, sobre todo si nos vamos a tentar con adicionales como turrones, garrapiñadas, maní con chocolates. “Por ejemplo ¼ de turrón tiene 100 calorías, tiene manteca, grasa, azúcar, maní, es mucho lo que aportamos después de cenar. El auto control es fundamental, no sobrecargar el estómago para evitar malestares y gastritis al día siguiente”, recomendó la nutricionista.

Finalmente, Ramírez expresó que “son dos semanas pesadas para la alimentación, tenemos las cenas de fin de año del trabajo, con los amigos, es un mes donde comemos mucho. Algo importantes es mantenernos activos, hacer actividades físicas, no dejar de moverse, salir a caminar, ir al gimnasio, bailar después de la cena”.