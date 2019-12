Femicidio en Cerrillos: ¿Falló la consigna o la orden del fiscal fue insuficiente?

Tras los hechos de violencia que se dieron en el interior de la vivienda durante la madrugada, y radicada la denuncia en sede policial por parte de Liliana del Valle Flores, el fiscal Penal de Cerrillos ordenó que se asigne una consigna fija y personal a la damnificada.

Esto implica que un efectivo sea afectado a la seguridad de la mujer, para lo cual se instala en la parte de afuera de la vivienda, más precisamente en la puerta del domicilio. ¿Pero conocía el fiscal cómo era la vivienda, si la misma era segura o si con un sólo efectivo era suficiente para dar la protección necesaria?

Radicada la denuncia por violencia, el fiscal tomó conocimiento del hecho y por vía telefónica ordenó la medida, quizás sin conocer mayores detalles de la situación, y es por ello que su intervención se limitó a ordenar la presencia de un efectivo policial.

Por ello, hay quienes consideran que la responsabilidad por la muerte de la mujer fue del Policía, aunque muchos otros opinan que la orden Judicial fue insuficiente ya que el Fiscal no conocía el contexto ni cómo vivía la mujer, por lo que solicitar sólo una persona en custodia fue un error.

Esto porque el policía Edgar Exequiel Almirón ingresó cerca de las 7 por la parte posterior de la vivienda, que como se puede ver en la foto era de construcción muy precaria y vulnerable, incluso sin medianeras, y el custodio solo se alertó cuando sintió disparos y vio a ambos muertos.

Opiniones al respecto

Al respecto, nuestros lectores se manifestaron, dando a conocer sus opiniones al respecto.

Lu PG La detención del inútil que dispuso sólo 1 efectivo deberían pedir. El policía no puede ingresar a la casa en las consignas, ahí ni rejas se ven. Sólo tarimas que de un empujón las derriban.

Inés Jiménez O sea son boludos, un solo policía no podría cuidar esa casa, no tenía ni una pared de medianera y el tipo cuidaba una puerta y la del fondo(que está dentro de la casa, a la cual no tienen permitido entrar) quien la cuidaba. Las ventanas sin rejas... Un policía para cuidar una casa prácticamente abierta.... Ellos no tienen permitido ingresar a la propiedad.

Mariela Valdiviezo Inés Jiménez totalmente de acuerdo.. esa casa es abierta x donde la mires...

Luis Carrizo Jajaja cualquier cosa ese fiscal, y porque en vez de poner una consigna policial no lo hacía guardar de una vez por todas a ese enfermo? así no sucedía lo que sucedió ? tan difícil era??. Ahora le quiere hechar la culpa al funcionario que ellos mismos pusieron de consigna para lavarse las manos de ese caño. Que bárbaro, cuando será el dia que hagan las cosas como corresponden.

Carina Dominguez Luis Carrizo y una cabeza tiene q rodar.y si es la de un empleado cuánto mejor😣

Luciana Russo Para mi la tendrían que.haber sacado de su casa. No era un lugar seguro. Ni con un policía en la puerta

Gonza Loo Gyt De todas maneras hay que ver porque en muchos casos a los policías no se los deja ingresar cuando son consignas...están pagados como pingo en la puerta

Celia Reyes Den gracia que el policía está vivo porque ese asesino podría serlo matado también a el ,si estaba en tanto peligro no tendría que está en esa casa

Eddu Szeta muchos indignados, pero si le ordenan la detención no será porque sospechan connivencia o negligencia?!?

Emilia Calmejane La responsabilidad es superior es del juez que ordenó esa medida

Esteban Lujan Avila Y PORQUE NO ESTABA DETENIDO EL DELINCUENTE POR LO QUE SE VE LA CASA ERA MUY PRECARIA ESO ES NEGLIGENCIA DEL JUES LA TENDRÍA QUE AVER PUESTO A RESGUARDO A LA MUJER

Leona Vargas El policía no tiene la culpa claro ahora van a juzgar un inocente

Ver Onica Robles justicia de mierdaaaa ... el Policía a custodia la puerta entrada Porq lo quieren incriminar.

Diego Burgoa Hay cosas que la gente ignora y sería bueno que sepa como sociedad antes de juzgar ... en muchas ocaciones y en la mayoría de las comisarías existe este tipo de problemática... violencia familiar ... donde los juzgados resuelven se envíen personal policial ... calculo debe ser fácil otorgar la orden y se de cumplimiento... lo que no se sabe es q el personal con el que cuenta la comisaría es siempre desbordado por la cantidad de consignas que se deben cubrir en imposibilitado así llevar a cabo el pedido de forma eficiente... sin tener en cuenta en muchos de los casos los lugares hostiles para el personal. Es fácil dar la orden, y consideró personalmente que no deberían los sres jueces a ma hora de realizar el pedido o la orden cerciorarse o tener cierto conocimiento de tal situación o por medio de eso ordenar otros tipos de prioridades por ejemplo y se me ocurre un cuidado en casas familiares que aparten a la causa y puedan brindar también seguridad a esa mujer e hijos en caso de que los hubiese. Y que sirva de colaboración y alerta para a policía que no sólo es desbordada por estas situaciones sino también por los sin fines de servicios y demás situaciones laborales de la institución. Ahora el Sr. juez pide se detenga al personal que se encontraba en dicha consigan yo me pregunto... el ser juez se personó en el lugar del echo para de hay evaluar mejor la situación y emitir mejor y más elaborada orden o tipo de custodia? no lo creo es más ninguno jamás lo izo ... peros si es fácil aislar a ese efectivo ... y liberarse de responsabilidad ... como todas las situación es de este país...

Aylen Burgoa Asi es...el problema no viene de la policia..viene mas de arriba pero es facíl culpar al personal que estaba ahi, muy facil...

Vanesa Lagoria Me muero..pusieron a 1 solo policía a cuidar un monte y ahora el tiene la culpa?? vallan a hacerse culia..siempre buscando culpable donde no hay.justicia de mierda..hasta que no cambie la justicia puta esta van a seguir.muriendo mujeres cn o sin consigna.

Vale Guaymás Para mi el asesino tendria q estar preso xq ya tenia denuncia

Jorge Barboza La culpa de todo eso es la maldita justicia que no actuó a tiempo el poder judicial un desastre ahora van a hechar la culpa al pobre de la consigna prrguntesen ustedes como puede actuer Ante algo así si la consigna dispara va en cana y si no lo mismo va en cana maldita justicia todo los del poder judicial manga de inoperante y drspuez quieren aumenro

Isabella Calvo La policía minimiza las denuncias x violencia d género! La consigna que te la deben asignar por protocolo sólo se hace en papeles, que luego te hacen firmar como si la hubieran efectivizado, pero no la hacen, no la cumplen!

Nestor Fabian Isabella Calvo sabes que pasa?? que son tantas las denuncias que ninguna policía del mundo podria cubrir tantas consignas , la Justicia ordena nomás la cuestión es de dónde sacas policías para cumplir

Marcelo Pérez Que más se puede esperar de la policía de salta. "Una prueba más de que cualquiera es policia"

Sin contar los polichorros.. y los que se prenden en negocios turbios…