Femicidio de Liliana Flores: La joven había advertido sobre su calvario en marzo

La madrugada del 24 de diciembre Liliana Flores fue asesinada en el interior de su rancho. Las tres balas que impactaron en su cuerpo salieron del arma reglamentaria de su ex pareja, un policía que cometió el mayor acto de cobardía que cualquier hombre puede tener, matar a la madre de sus hijos y luego quitarse la vida.

La historia de Liliana Flores habla de una vida de sufrimientos, de soledades, de carencias económicas y carencia de justicia. De silencios y abandono por parte de un sistema que debió protegerla y que ahora deberá responder ante sus tres hijos pequeños.





Nancy Chaparro, madre de Liliana, relató fragmentos de los padecimientos de la joven."Mi hija fue auxiliada por la solidaridad vecinal, fue entregada en guarda a la fuerza pública junto a sus tres hijos, pero ésta no la protegió, no la refugió y finalmente fue asesinada en su propia casa, adonde nunca debió volver esa noche, sobre todo cuando su victimario se encontraba prófugo y armado".

En marzo, Liliana visitó a su madre y le contó sobre el calvario que padecía. "Yo sé, dijo Chaparro, que van a exhibir mis errores del pasado. No los voy a esconder. Estoy actualmente purgando una prisión domiciliaria por cuestiones de microtráfico. Estoy cumpliendo a rajatabla lo que me impusieron, que sé que fue injusto, porque a la droga llegué por extrema necesidad. Hoy estoy mucho más que arrepentida, estoy destrozada por el precio de mi delito. Lo digo porque en marzo mi hija me vino a ver. Me contó de su decepción, de la violencia de su pareja, de las infidelidades del mismo y que había otra mujer entre ellos. Esa mujer estaba embarazada entonces".

La responsabilidad del Estado en éste caso está siendo severamente cuestionada ya que la joven tenía consigna policial, sin embargo en la madrugada del 24 de diciembre nadie socorrió a Liliana de una muerte que pudo ser evitada.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó la semana pasada a Elvio Rolando Aguirre como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la investigación que lleva adelante por el femicidio.