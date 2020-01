Casos de Salmonella: “Estamos en un brote hiperepidémico”

Así lo manifestó con preocupación el doctor Antonio Salgado, quien manifestó que no se informan públicamente los reportes de pacientes atendidos en el sector privado. “El crecimiento del brote en los últimos cuatro meses es alarmante”.

La prevención es la principal manera de evitar el contagio ya que no es una patología inmunoprevenible. La higiene personal y de los alimentos deben ser hábitos muy estrictos para no contraer la enfermedad.

InformateSalta dialogó con el pediatra Antonio Salgado, quien se manifestó muy preocupado ante el crecimiento de la epidemia en Salta y fue contundente al considerar que “estamos en un brote hiperepidémico”.

La intoxicación alimentaria es causada por la bacteria salmonella. “Se incorpora al organismo por alimentos en mal estado o contaminados, o al beber agua en mal estado. Para evitarla se recomienda fundamentalmente consumir agua potable, hacerla hervir, no consumir alimentos de la vía pública que no tengan el control bromatológico adecuado, evitar consumir frutas y verduras crudas, no consumir nada derivado del huevo crudo”, detalló Salgado.

Los principales síntomas pueden ser: Cólicos; Sensibilidad o dolor abdominal; Escalofríos; Diarrea; Fiebre; Dolor muscular; Náuseas; Vómitos.

El profesional señaló que la enfermedad no se contagia de persona a persona. Además sostuvo que es de notificación obligatoria y que existe una entidad de Vigilancia Epidemiológica donde deben informarse los reportes del sector público y privado. “El crecimiento es alarmante en los últimos cuatro meses. Son muchísimos los casos, no son solo los que informa salud pública”.