Cooperadora Asistencial: “La provincia no va a desatender la cuestión social”

Aseguró el secretario del Interior, Mario Cuenca tras la reunión informativa que se realizó ayer en el Foro de Intendentes. “La provincia no quiere conflicto quiere soluciones. También les dio la seguridad que los empleados de la Cooperadora no iban a quedar en la calle” agregó el funcionario.

La incertidumbre por destino de las Cooperadoras Asistenciales, fue el tema principal en el encuentro que concretó ayer en el Foro de Intendentes. El secretario del Interior, Mario Cuenca, uno de los presentes, indicó que la provincia dejó en claro que no abandonará la asistencia social que era financiada por estos organismos.

“Los programas sociales de los municipios seguramente se van a ir resolviendo. El tema social es una preocupación no solo del tema nacional sino de la provincia” indicó.

Además, Cuenca resaltó que el nuevo gobierno provincial recién está por cumplir los 30 días, por lo que, irá resolviendo los problemas de manera progresiva de acuerdo a la realidad de cada municipio. “Por ejemplo, es distinto en Campo Santo con el Ingenio y la zona tabacalera con Rivadavia que no tenes nada, creo que la provincia va a buscar que lo social se distribuya más equitativamente” añadió el ex intendente.







En cuanto a Capital, el secretario del Interior indicó que el Coordinador de Encale y Políticas, Pablo Outes le aseguró a la intendenta Bettina Romero. “Le dijo que la provincia no va a desatender la cuestión social, también le dio la seguridad que los empleados de la Cooperadora no iban a quedar en la calle. Tendrán que ver provincia y municipio como resuelven la situación. El Gobernador de la provincia va a ayudar en todo. La provincia no quiere conflictos, quiere soluciones”.

Por último, Cuenca aclaró que los fondos del Plan Nacional contra el Hambre no vienen a reemplazar los fondos recaudados por el impuesto provincial a Cooperadoras Asistenciales. “Hubo una confusión” concluyó.