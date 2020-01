Sancionan comercios que no acepten billetes de $5

Los consumidores comenzaron a expandir quejas luego de que muchos comercios tomaran la decisión de no aceptar los billetes de $5. Cabe recordar que estos serán extinguidos a partir de 1 de febrero, por lo que ya comienza a haber incertidumbre entre los comerciantes.

Ya nadie quiere recibir los billetes de $5 comentó un consumidor angustiado luego de ver carteles en algunos comercios. A la mayoría les resulta indignante pues ni en las estaciones de servicios son aceptados.

Al parecer, los cambios en pro de la economía no están siendo bien vistos por algunos ciudadanos que ya comienzan a eliminar el billete aun cuando todavía tiene vida hasta el 31 de enero. Por eso, los consumidores tienen el derecho de denunciar tales acciones. Y es que es más fácil que un comerciante cambie un lote de billetes en el banco que cada ciudadano lleve unos cuantos billetes.

Lo que se quiere evitar es la aglomeración de personas en el banco pues hasta ahora solo se ha podido retirar de circulación el 10% de los billetes que se encuentran hoy dentro del país. Por eso, el Banco Central ha realizado un cronograma para que se pueda usar este billete hasta el 31 de enero. A partir de ese momento, todos los dueños de comercios tendrán un mes más para poder depositarlos y hacer el canje por otros billetes y monedas.

En vista de tales medidas, no se entiende cómo es que cada vez más lugares no quieren recibir a sus clientes y proveedores los billetes de $5.Y es que todos quieren evitar el trámite de ir hasta el banco. Otros no desean tener un cumulo de billetes en su haber. De allí que pequeños kioskos, estaciones de servicio y más están prohibiendo a sus clientes que les entreguen estos billetes.

Sanciones aplicadas a comercios por no recibir billetes de $5



La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor realizó una advertencia a todos los comercios que no acepten billetes de $5 antes del 1 de febrero. Esta misma entidad instó a los vecinos a realizar la denuncia respectiva en caso de presenciar esta práctica abusiva.

No hay un fundamento para que se exhiban carteles que indican que no se aceptan tales billetes. De acuerdo a la Ley 24240 en Defensa al Consumidor, serán severamente sancionados los comercios que tomen tales medidas. Y es que el mismo Banco Central precisó que el billete tiene validez hasta el fin de este mes.

Son muchas las llamadas que se han recibido a la línea 147 sobre esta clase de acciones. También se puede realizar la denuncia a través de la aplicación BA 147. En tan solo 48 horas, un inspector hará acto de presencia para aplicar la infracción que corresponda.

Cabe mencionar que la sanción se graduará de acuerdo al tamaño que tenga el comercio. También se tiene en cuenta la ubicación, situación en el Registro de Reincidencia y cantidad de potenciales damnificados.

No es primera vez que esta situación ocurre. En abril de 2018 los comercios tomaron estas mismas medidas al acercarse la salida de circulación de los billetes de $2. En esa ocasión la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor otorgó multas a más de 45 comercios que ocasionaron problemas con la entrega de estos billetes.

No se entiende tal desespero pues aunque el 1 de febrero perderá poder cancelatorio, el billete será aceptado por el Banco Central hasta el 28 de febrero. En este caso, solo las entidades financieras tendrán derecho a realizar el canje. O bien, acreditarlo a la cuenta de sus clientes.

Cambio de billetes por monedas



La razón de que este billete salga de circulación, es que hoy coexiste con la moneda de su mismo valor. El objetivo es que la moneda que posee la representación del arrayán reemplace por completo al billete. De esa forma, serán mejor los pagos a realizar y más facilidad de identificación de los demás billetes.

Si usted es un emprendedor entenderá la importancia que tiene este cambio para el futuro financiero de Argentina. Por eso, lo incentivamos a aceptar los billetes de $5 y realizar el canje ante el Banco luego del 31 de enero. Y si es un consumidor, no se olvide de realizar la denuncia si un comercio no quiere aceptarle el billete que todavía continúa con vida.