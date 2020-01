Abusos sexuales en la escuela Castro, padres pedirán la imputación de Cecilia Gómez

Hoy a las 18, los padres de cinco alumnos de la escuela Juan Francisco Castro se reunirán para pedir justicia. Ellos denunciaron hechos de abuso sexual contra Cecilia Gómez, quien era su maestra, “tuvo el tupé de salir a hablar en los medios diciendo que esto es político y eso no es verdad”, dijo Camila, una de las denunciantes.

En diálogo con InformateSalta contó que fue la primera en denunciar lo ocurrido. “Un día estaba con mi hijo de cuatro años mirando fotos de la escuela y de la nada me contó que Cecilia le tocaba sus genitales en el baño. Quedé sin habla, no dudé y fui a la comisaría”.

Esto ocurrió luego de otras irregularidades, “un tiempo antes los padres de otra nenita detectaron que tenía irritadas sus partes íntimas, le preguntaron y respondió que todo sucedía cuando jugaban a `toca toca´, eso generó mucha preocupación y tuvo que haber una intervención de psicólogos y psicopedagogos”.

Camila en ese entonces junto a profesionales pudo saber que su hijo tiene dislexia y eso le dificulta el habla, “sin embargo fue adquiriendo confianza y me confesó lo que estaba viviendo. Como no lo mandaba a clases Cecilia le mandó un mensaje preguntando y yo primero le dije que estaba enfermo”.











Después “recapacité y fui a buscarla, le dije que no lo iba a llevar porque me contó que ella lo tocaba, pero me negó todo, me dijo que eran mentiras y me pidió que me vaya. Nunca más la vi, no me arrepiento de haberla denunciado y no sé nada de sus vinculaciones políticas”, aseguró.

Los padres piden que no haya un manto de impunidad “queremos que esto avance hasta las últimas consecuencias”.