Salmonella: Control Comercial refuerza las inspecciones en la venta de alimentos

La salmonella no da tregua en Salta, sobre todo tras un incremento en los casos registrados en los últimos días, por lo cual desde los organismos pertinentes siguen atentamente el tema, reforzando las acciones para evitar la propagación de la bacteria y pidiendo a los salteños extremar las precauciones.

En este sentido, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre autoridades sanitarias de la Provincia y funcionarios de la Municipalidad de Salta Capital, para continuar con los trabajos y acciones de prevención.

Al respecto el subsecretario de Control Comercial capitalino, Jorge Guido, dialogó con FM Profesional donde amplió que “tuvimos una reunión entre los que estamos involucrados en el tema, como la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, el Hospital del Milagro, Bromatología y Epidemiología de la Provincia”.

A esto explicó que el foco que buscan hacer es “ver cómo se puede atacar a la salmonelosis, se trató de verificar los lugares en los que han aparecido estos brotes, se están localizando las áreas en las que nosotros, con los bromatólogos, vamos a recorrer”.

Sobre estas inspecciones, Guido explicó que las mismas abarcan “aquellos comercios en los que se manipulan alimentos para ver que los estén haciendo de acuerdo al Código Alimentario Argentino”.

“Los bromatólogos están saliendo a recorrer aleatoriamente las calles para ver que los comercios hagan una buena manipulación de alimentos”, aclaró.

Más allá de las acciones de los organismos, el funcionario capitalino llamó a la gente a actuar a la par, tomando conciencia sobre los alimentos que consumen en la vía pública. “Me gustaría que la gente misma se dé cuenta si el alimento que va a comer está en condiciones o no, sino no deberían ser consumidos”, concluyó.