Piden el desmalezado del descampado donde encontraron el cuerpo de Paola Ávila

Los vecinos del barrio Puerto Argentino temen por su seguridad y reiteran el pedido de desmalezado en el terreno baldío donde fue hallada sin vida Paola Ávila el 17 de enero pasado. Grupos antagónicos los tienen en vilo.

Al respecto, Celina Ferreyra, una de las vecinas, indicó a FM Profesional que ella le hizo la solicitud al ex secretario de Ambiente de la Municipalidad pero nunca fueron. “Nosotros no tenemos los fondos para hacerlo limpiar”, dijo.

Además, indicó que su insistencia por tratar de terminar con la delincuencia, el alcoholismo y las drogas motivó que algunas “banditas” la amenazaran. “Me fueron a tirar un gato muerto como intimándome que me puede pasar cualquier cosa. Tengo miedo por mis hijas adolescentes”, expresó.

La mujer cuestionó el accionar de la justicia y la acusó de proteger a los malvivientes. “Yo le di toda la información a la policía de quienes son y que hacen. Me he reunido con todos los comisario y me dicen que los detienen y a la media hora los llama la fiscal que los suelten. La policía no circula por la zona, no tenemos la custodia de la policía”, detalló.