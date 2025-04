Trabajadores reclaman contra SACRA por falta de pago de sueldos y maltratos

En las últimas horas se viralizó por las redes sociales denuncias que estuvieron haciendo trabajadores vinculados al Instituto SACRA quienes enlistaron una serie de falencias que estarían atravesando, sobre todo la deuda en pagos por sus labores.

“Somos personal de SACRA que funciona como Escuela, Centro Terapéutico y Centro de Día, institución que durante muchos años lucró y usó a los chicos con discapacidad”, comienza el descargo hecho por las redes sociales.

Dicho esto indicaron que la institución “nos debe tres meses de sueldo; hace varios años que los aportes jubilatorios están siendo pagados de manera discontinua y estamos sin obra social”. Como si fuera poco sumaron que “es una institución que maltrata todo el tiempo a sus empleadas”.

Con este panorama InformateSalta pudo comunicarse con uno de los transportistas afectados por SACRA quien mencionó que, en el caso de ellos, les están debiendo un mes de sueldo. “No nos pagan a nosotros hace un mes y estamos complicados, hace un año que venimos con problemas”, relató.

Consultado sobre qué les dicen desde el instituto por esto, el damnificado mencionó que “nos dicen que no nos pagan porque no tienen plata, que los prestadores no les pagan y que tienen las cuentas embargadas”, según las justificaciones que les darían.

Cuando se le preguntó si les indicaron cuándo se solucionaría esta falta de pago, contó que “ellos no saben cuándo se arreglaría esto, no dan soluciones y, mientras, nos tenemos que presentar a trabajar, no tenemos para cargar nafta, no tenemos para comer, más deudas”.