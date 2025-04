Seaboard no dio soluciones y los trabajadores azucareros retoman el quite de colaboración

El conflicto entre los trabajadores y la empresa Seaboard (ex Ingenio Tabacal) continúa escalando. Tras no recibir respuestas satisfactorias, el Sindicato de Trabajadores Azucareros decidió ratificar una medida de quite de colaboración por cuatro horas, que se llevará a cabo los martes, jueves y sábados en los turnos correspondientes.

La medida alcanza a los sectores de fábrica, tráfico-tracción y campo, y responde a la falta de avances en el reclamo por el despido de 24 trabajadores, que según el gremio fueron desvinculados de forma arbitraria.

Desde el sindicato informaron que la respuesta de la empresa “no aborda ni da solución a los planteos realizados”, indicaron desde la comisión directiva.

“Una vez más, se postergan las respuestas a situaciones que venimos denunciando de manera reiterada”, expresaron los representantes gremiales.

Pese a las medidas, el sindicato ratificó su disposición al diálogo y aseguró que los canales de comunicación continúan abiertos para buscar una salida consensuada.