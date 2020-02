Diputados le contestaron a Chibán: “Algunos hablan a la prensa para mantenerse en vigencia”

Tras los dichos de Héctor Chibán, quien criticó que tienen un cuatrimestre sin hacer nada, el presidente de Diputados, Esteban Amat, apuntó a los legisladores que no aparecen en el recinto o no tratan las actas de labor. Adrián Valenzuela también dijo que la actividad “depende de cada uno”.

Días atrás un diputado provincial, Héctor Chibán, criticó el hecho que mientras la provincia se encuentra en emergencia sociosanitaria, a raíz de los fallecimientos de niños wichís por malnutrición, los legisladores están de vacaciones, cobrando su sueldo mensual de más de 200.000 pesos y que tienen un cuatrimestre entero sin actividades.

Esta crítica generó varias repercusiones respecto a la labor que realizan los representantes de los salteños en la Legislatura y despertó opiniones al respecto. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados Provincial, Esteban Amat, habló con InformateSalta al respecto.

“Hay algunas versiones de algunos diputados que dicen los diputados están 4 meses de vacaciones”, inició su análisis Amat quien agregó: “hay diputados que están todos los días, que están yendo al Ministerio, están yendo a su departamento, están viendo qué actividades están realizando”.

De cara a las declaraciones de Chibán, el presidente de la Cámara le espetó: “Algunos diputados, si trabajan en dar un mensaje malo a la prensa una vez a la semana para mantenerse en vigencia, como que están pero no aparecen en la Legislatura, no aparecen por su departamento, no hacen ningún trabajo social”.

Así, apuntó que “hay varios (diputados), no es uno solo, que dan un mensaje y se desaparecen, como el tema de manifestaciones en la Cámara de Diputados, hacen una manifestación y luego no se quedan para tratar el acta de labor Parlamentario”.

Un tema de años

Quien también opinó a InformateSalta del asunto fue el diputado Adrián Valenzuela. “Sobre las vacaciones (de los representantes), es un tema eterno, siempre he estado en desacuerdo, pero las herramientas legislativas indican que el periodo de arranque es abril, pero esto va mucho más allá del tiempo”, precisó.

Siguiendo este pensamiento, dijo que la labor de los Diputados o Senadores “depende de cada uno, estamos en febrero, el trabajo es diario, no es solo mostrarse en las redes sino escuchar día a día a los vecinos”, clamó.