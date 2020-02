El comerciante que mató a un ladrón lleva casi un mes detenido y aún no hay novedades

Sus familiares hicieron hoy una nueva marcha hacia Ciudad Judicial pidiendo su liberación. “Lo único que sabemos es que ya se asignó otro juzgado pero todavía no tiene fiscal”, contó su hija a InformateSalta.

La feria judicial terminó sin embargo los familiares de Ricardo Cuellar, el comerciante que disparó y mató a un ladrón que ingresó a robar a su mini mercado en el grupo 648 del barrio Castañares, aún no tienen novedades de la causa.

En diálogo con InformateSalta, su hija Natalia, contó que esta mañana realizaron una nueva marcha desde el Club Sanidad hasta Ciudad Judicial pidiendo su liberación. Ya fue comprobado que el hombre actuó en defensa propia y pese a ello lleva casi un mes tras las rejas de la Alcaidía.

“Hoy no pudimos hablar con la fiscal porque recién volvieron de feria, todavía no tiene fiscal nueva así que vamos a esperar que se acomode un poco eso y recién vamos a largar otra marcha. Recién sabemos que ya se asignó a otro juzgado pero todavía falta la fiscal, novedades no nos dieron hoy”, explicó.