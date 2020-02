El reclamo en la Cooperadora Asistencial permanece y los empleados piden respuestas

Sigue la incertidumbre y el malestar de los trabajadores de la Cooperadora Asistencial de la ciudad de Salta Capital, quienes persisten con sus manifestaciones y reclamos al Ejecutivo municipal ante la falta de claridad en las respuestas o compromisos respecto a sus situaciones laborales, como así la seguridad de sus trabajos.

Luego de la protesta que realizaron en la tarde del miércoles, donde se vivieron momentos peligrosos con algunos de los trabajadores en la azotea del edificio donde funciona la Cooperadora, este jueves volvieron a apostarse frente al inmueble.

InformateSalta fue hasta el lugar para dialogar con Jorge Guerrero, delegado de los trabajadores y miembro de UPCN, quien reafirmó el malestar que atraviesan los empleados. “Continuamos con la asamblea, ayer mantuvimos una reunión con (el Coordinador de Planificación municipal, Bernardo Aragón y no fue nada satisfactoria, siempre es más de lo mismo, que nos quedemos tranquilos pero que no tienen facultad para darnos algo firmado y nosotros pedimos una solución”, espetó.

A esto puntualizó que, si bien cobraron el sueldo de enero, “desde el 1° de febrero ya no sabemos si vamos a cobrar ni quién se va a hacer cargo de eso, estamos a la deriva”.

Sobre esta cuestión el titular de UPCN, Gustavo Soto, aseveró que “a algunos compañeros lo pagaron al sueldo en forma parcial, no les completaron los 30 días, eso nos da una discontinuidad y un recorte de salarios, por lo que esperamos respuestas”.

Quien también habló con InformateSalta fue Paola Mendieta, una trabajadora de la Cooperadora quien enfatizó que “estamos pidiendo que alguien nos atienda, pero no pasa nada, no tienen respuestas para darnos”.

A la vez subrayó que las manifestaciones contantes que están realizando son "porque nos dijeron que no iban a echar empleados y lo hicieron con 20, ellos siguen diciendo que no echaron a nadie, a fines de febrero se terminan los contratos temporarios y no sabemos qué va a pasar”, concluyó a InformateSalta.