Más de 200 trabajadores son los afectados por el conflicto de Andes Líneas Aéreas

Desde hoy y hasta el 14 de febrero, los trabajadores de la empresa Andes Líneas Aéreas no atenderán al público en respuesta a un reclamo laboral. Tampoco habrá vuelos, y se devolverá el dinero a los pasajeros que tengan vuelos programados para esos días.

“Hay una deuda que lleva más de 5 meses en el pago de salarios. Los dos aviones de Andes están parados en Aeroparque. Esto obedece a que no ha habido dinero de parte de la empresa para ir achicando las deudas, sumado al no canje de los bonos que ha tenido la provincia de Chubut para con Andes, no hay quien compre los bonos por lo que no hay dinero en efectivo”, manifestó en InformateSalta Juan Pablo Armanino, delegado de la regional Norte de la Asociación del Personal Aeronáutico.

De acuerdo a lo que explicó Armanino, se trataría de una deuda de 280 millones de pesos que el municipio de Puerto Madryn y la provincia de Chubut como co deudora tienen con la empresa.

“Estamos hablando de un promedio de 200 familias afectadas. Los trabajadores no tienen ni para el transporte para ir a sus puestos de trabajo, hay compañeros que no tienen ni para comer que están vendiendo sus electrodomésticos para poder subsistir”, dijo.

En Salta, las familias afectadas serían 110. “Ahora me voy a reunir con directivos para buscar una solución. Hay dos alternativas, o la empresa vuelve a funcionar como debe o que los empresarios se sinceren y pidan la quiebra. Esto es una intransigencia para los trabajadores y para los pasajeros”, señaló Armanino a InformateSalta.