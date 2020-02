El menor apedreado se encuentra estable pero continúa en terapia

Hector Hugo Escobar, papá de Gonzalo el menor de 13 años relató una vez más como fueron los hechos en donde su hijo resultó gravemente herido. Confirmó que el atacante es del Ejército al igual que otros sujetos que estuvieron esa madrugada. "Me cuesta dormir de noche, tengo solo gravado el hecho"

Hector Hugo, papá del menor agredido, contó que estaban yendo a cargar gas y luego planeaban comer unos sandwichs cuando desafortunadamente se cruzaron con este grupo de violentos.

"Venía por la colectora y donde era antes Sublime cuando estoy doblando venía este grupo caminando por medio de la calle, freno un poco, nos iba a llevar puesto. Cuando estoy pasando, Gonzalo venía con el vidrio abajo y uno de los changos le tira un vaso de vino en la cara, yo freno más adelante, bajo y se me venían los tipos estos, saco un cuchillo y siento una pedrada atrás, y otra al costado", expresó.

Luego ocurrió la tragedia. "Dejo la puerta abierta, se le escapa el perro de Gonzalo, entonces abre la puerta y sale corriendo para agarrarlo al perro y cuando lo estaba por agarrar para subirse viene este mal parido y le revienta la cabeza con un cascote"

Continuando en su relato el hombre, compungido, dijo a FM Cielo que son mayores de edad "Son chicos jóvenes que venían de la carpa, salgo corriendo, me resbalo y cuando me levanto ya Gonzalo cae al piso seco, de ese grupo, 3 chicas me ayudaron, llamaron a la ambulancia. Venía despierto llorando del dolor y cuando llegó a la guardia empezó a convulsionar"







Si bien él ya prestó declaración y sabe que hay un detenido que sería un joven perteneciente al Ejercito, dijo que vive encerrado al lado de su hijo. "Es un miembro del ejercito, las cámaras registran 8 personas, una de las mujeres que me ayudó esta herida, son los hombres, solo llegué a ver tres, después me enteré que eran más, todos militares" contó.

En cuanto al estado de salud de su hijo explicó que si bien está estable aún le cuesta respirar y sigue en terapia. "Estos habrán pensado que era más grande porque es alto, todo por el perro, me cuesta dormir de noche, tengo solo gravado el hecho" concluyó.