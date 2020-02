Crimen de Fernando: liberaron a los rugbiers Guarino y Milanesi

Tras doce días de encierro, los jóvenes oriundos de Zárate dejaron la celda de la alcaldía de la cárcel de Dolores donde siguen presos sus ocho compañeros: no fueron sobreseídos y todavía están vinculados a la causa.

Pasadas las 15, luego de 12 días de encierro, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino dejaron la cárcel de Dolores para regresar a sus familias en Zárate luego de ser acusados de ser partícipes necesarios del brutal crimen de Fernando Báez Sosa el sábado 18 del mes pasado frente a la disco Le Brique en Villa Gesell.

Lo hicieron luego de la decisión de la fiscal Verónica Zamboni, que pidió el cese de su detención al pedir la prisión preventiva para los otros ocho acusados. La falta de pruebas los benefició, tanto en las ruedas de reconocimiento como en seguimientos de cámaras de seguridad y las pericias a sus celulares.Desde muy temprano, la expectativa en la puerta del Penal de Dolores era alta. A los periodistas y las cámaras de televisión se le sumó un vallado que obligó a Milanesi (remera azul) y Guarino (remera celeste) a tener que caminar una cuadra y media hacia el auto, que los esperaba para llevarlos a sus respectivos domicilios.







Tras su salida, los jóvenes no emitieron una sola palabra. Iban mirando para abajo, apretando los labios y abriéndose paso entre los periodistas, escoltados por su abogado Hugo Tomei que, por lo bajo, murmuraba: “¡Qué vergüenza! Déjenlos”.



¿Por qué los liberaron? Milanesi no fue señalado en ninguna rueda; Guarino, a pesar de estar en la escena, mantuvo una actitud distante. David Mancinelli, juez de garantías que interviene en el expediente, validó la decisión de la fiscal y firmó el oficio poco antes del mediodía de hoy para que sea remitido al Servicio Penitenciario Bonaerense. Fuentes cercanas al expediente aseguran que seguirán vinculados a la causa: no fueron sobreseídos como Pablo Ventura, acusado falsamente por los rugbiers de Zárate. Seguirán sujetos a la investigación.