Temporal en Bahía Blanca: Confirman el paradero de los desaparecidos menos el de las hermanas Hecker

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, informó este miércoles que los 60 llamados pendientes al 911, relacionados con personas incomunicadas debido a la reciente tragedia en la ciudad, fueron finalmente verificados y obtuvieron resultados positivos.

De esta manera, todas las personas que se encontraban en ese estado ya pudieron tomar contacto con sus familiares.

Según los datos oficiales, el Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) recibió un total de 222 reportes desde el inicio del siniestro. Entre las denuncias, se confirmaron dos víctimas fatales: Rubén Zalazar, chofer de Andreani, y Ángel Mosman, otro ciudadano que perdió la vida en el trágico incidente.

A pesar de la confirmación de estas víctimas, aún persisten incertidumbres en torno a otras personas desaparecidas. En la plataforma de Facebook, un grupo denominado Fallecidos y Desaparecidos en Bahía Blanca Temporal 07/03/25 continúa siendo un espacio en el que los usuarios comparten información sobre personas que aún no han sido localizadas. Estos casos corresponden a aquellos que no fueron reportados directamente al 911 o que, por diversas razones, aún no han sido intervenidos por la Policía o la Justicia.

Las autoridades continúan con los esfuerzos de identificación y localización de las personas involucradas en esta tragedia, mientras la comunidad se mantiene atenta a los avances de la investigación.

Cabe señalar que, además, desde el Municipio anunciaron que la cifra de evacuados descendió a 223 y que la cantidad de personas fallecidas se mantiene en 16.