Docentes de la UNSa continúan en alerta por la mala liquidación de sueldos

El recorte salarial afectó a la totalidad de los docentes de la UNSa. De acuerdo a lo señalado por uno de los voceros de ADIUNSa, las autoridades de la Casa de Altos Estudios no habrían podido aclarar de manera concreta el origen del problema.

“El 1 de febrero cuando fuimos al cajero a cobrar vimos que teníamos un 20% menos de los que esperábamos como sueldo del mes de enero. Esto nos pasó a todos los docentes de la UNSa, de todos los niveles”, sostuvo el profesor Diego Maita.

Los docentes señalaron que tras varias averiguaciones y reclamos, se avanzó parcialmente en el reintegro del dinero descontado, pero no se pudo resolver completamente. “Nos dan distintas explicaciones, depositan la responsabilidad en las personas que tienen la tarea de liquidar los sueldos, hasta señalar de que no habrían recibido los instructivos correspondientes que manda Nación cuando hay modificaciones salariales, las famosas actas e instructivos de liquidación”, sostuvo por Multivisión Federal.

Maita aclaró que sólo los docentes de la UNSa afrontan éste inconveniente. “Organizamos asambleas y reuniones a nivel gremial y con las autoridades para buscar soluciones y que los compañeros y compañeras recuperen el dinero que no cobraron. Se fue compensando de a poco, pero no se solucionó del todo. Si el 1° de marzo no tenemos todos liquidado, nos encontraremos tomando medidas de fuerzas”.